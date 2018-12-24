Александра Черно и Иосиф Оганесян заявили, что хотят близнецов
Одна из самых ярких и скандальных парочек телестройки «Дом-2», Александра Черно и Иосиф Оганесяна заговорили о наследниках.
На днях Черно и Оганесян поженились, о чем наш портал уже сообщал. Новоиспеченная супружеская пара задумалась о самом главном предназначении для каждого человека – о продолжении рода.
Как стало известно, Александра и Иосиф планируют не одного, а сразу двух детей. Оказывается, что влюбленные давно мечтают о близнецах, поэтому намерены в ближайшее время заняться решением этого вопроса.
Несколько часов назад Оганесян и Черно вышли в прямой эфир, в котором поблагодарили всех своих поклонников за то, что они всегда поддерживали их и верили до последнего, что несмотря ни на что у них существует совместное будущее.
Нужно сказать, что на слова Саши и Иосифа о том, что они хотят именно близняшек, многие фолловеры отреагировали по-разному. Некоторые подписчики Черно поспешили указать возлюбленным на то, что одного желания мало для того, чтобы иметь двойняшек.
По мнению читателей, вполне вероятно, что новоиспеченные супруги задумываются сделать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Отметим, что кое-кто из поклонников Александры дал парочке весьма дельный совет. Фанат посоветовала влюбленным сначала научиться ухаживать за самими собой, а потом задумываться о детях.
На днях Черно и Оганесян поженились, о чем наш портал уже сообщал. Новоиспеченная супружеская пара задумалась о самом главном предназначении для каждого человека – о продолжении рода.
Как стало известно, Александра и Иосиф планируют не одного, а сразу двух детей. Оказывается, что влюбленные давно мечтают о близнецах, поэтому намерены в ближайшее время заняться решением этого вопроса.
Несколько часов назад Оганесян и Черно вышли в прямой эфир, в котором поблагодарили всех своих поклонников за то, что они всегда поддерживали их и верили до последнего, что несмотря ни на что у них существует совместное будущее.
«Мы очень счастливы! Спасибо всем, кто в нашу пару верил! Мы вас всех очень любим!» - заявила Александра в прямом эфире.
Нужно сказать, что на слова Саши и Иосифа о том, что они хотят именно близняшек, многие фолловеры отреагировали по-разному. Некоторые подписчики Черно поспешили указать возлюбленным на то, что одного желания мало для того, чтобы иметь двойняшек.
По мнению читателей, вполне вероятно, что новоиспеченные супруги задумываются сделать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Отметим, что кое-кто из поклонников Александры дал парочке весьма дельный совет. Фанат посоветовала влюбленным сначала научиться ухаживать за самими собой, а потом задумываться о детях.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:51