Уникальную версию спорткара Bravado Banshee из GTA собираются продать за $63 000





Транспортное средство будут продавать в рамках онлайн-аукциона eBay. Авто создали специалисты West Coast Customs. Базой послужила версия Dodge Viper SRT-10. Спорткар оценен в $62 991 купе. Авто имеет расширенный дизайнерский обвес, фары и задние фонари, выполненные по индивидуальному заказу. Во время отделки салона специалисты использовали натуральный замш и кожу. Элементы декора были хромированы. Купе наделили костомной стереосистемой с двумя сабвуферами и двумя усилителями звука.Машина оснащается стоковым 8,3-литровым силовым агрегатом V10 на 517 лошадиных сил. Данный мотор работает на пару с шестиступенчатой механической КП.