АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.89 USD 68.41
Курс валют на 25.12.2018

Уникальную версию спорткара Bravado Banshee из GTA собираются продать за $63 000

Уникальную версию спорткара Bravado Banshee, который есть в игре GTA, планируют продать за $63 000. Автомобиль сконструировали в одном экземпляре.

Уникальную версию спорткара Bravado Banshee из GTA собираются продать за $63 000

Транспортное средство будут продавать в рамках онлайн-аукциона eBay. Авто создали специалисты West Coast Customs. Базой послужила версия Dodge Viper SRT-10. Спорткар оценен в $62 991 купе. Авто имеет расширенный дизайнерский обвес, фары и задние фонари, выполненные по индивидуальному заказу. Во время отделки салона специалисты использовали натуральный замш и кожу. Элементы декора были хромированы. Купе наделили костомной стереосистемой с двумя сабвуферами и двумя усилителями звука.

Машина оснащается стоковым 8,3-литровым силовым агрегатом V10 на 517 лошадиных сил. Данный мотор работает на пару с шестиступенчатой механической КП.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уникальную версию спорткара Bravado Banshee из
Кети Топурия рассказала, почему развелась с мужем
Huawei создаст мощный процессор Kirin 985 для
Хакеры научились применять JavaSript для
Обновление iOS лишило многих владельцев iPhone
Lenovo выпускает беспроводные наушники Thinkplus
Режиссёр Юрий Быков страдает от депрессии и
Ким Кардашян начинает лечение от псориаза
Астрономы заявили о приближении к Земле
Бренд KIA с января по ноябрь реализовал 27 100
Флагман OnePlus 7 замечен в Сети с новой основной
В Индии алмазный магнат оплатил свадьбы и снабдил
Первую партию Lenovo Z5s распродали за минуту
Юрий Лоза обиделся на Гарика Харламова за пародию
Технику Вермахта используют для сооружения
"Бутырку" предлагают облагородить и использовать
В Помпеях археологи нашли конюшню с останками
Бывшие жёны Александра Кержакова объединились в
Селену Гомес после болезни заметили на пробежке в
Александра Черно и Иосиф Оганесян заявили, что
Поклонники Марии Максаковой удивлены её
Настасья Самбурская в Instagram высказалась о
На российском рынке начались продажи самого
Авиационный полк под Челябинском получил два
Похудевшая дочь Романа Абрамовича поделилась
Специалисты назвали 5 лучших смартфонов текущего
Ученые: Форма бокала напрямую влияет на
Анастасия Волочкова поддержала Ксению Собчак в
Выбран самый стильный мужчина года по версии
Эксперты: Двухэкранный смартфон Nubia X можно
Просмотреть все новости