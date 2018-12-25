Уникальную версию спорткара Bravado Banshee из GTA собираются продать за $63 000
Уникальную версию спорткара Bravado Banshee, который есть в игре GTA, планируют продать за $63 000. Автомобиль сконструировали в одном экземпляре.
Транспортное средство будут продавать в рамках онлайн-аукциона eBay. Авто создали специалисты West Coast Customs. Базой послужила версия Dodge Viper SRT-10. Спорткар оценен в $62 991 купе. Авто имеет расширенный дизайнерский обвес, фары и задние фонари, выполненные по индивидуальному заказу. Во время отделки салона специалисты использовали натуральный замш и кожу. Элементы декора были хромированы. Купе наделили костомной стереосистемой с двумя сабвуферами и двумя усилителями звука.
Машина оснащается стоковым 8,3-литровым силовым агрегатом V10 на 517 лошадиных сил. Данный мотор работает на пару с шестиступенчатой механической КП.
Транспортное средство будут продавать в рамках онлайн-аукциона eBay. Авто создали специалисты West Coast Customs. Базой послужила версия Dodge Viper SRT-10. Спорткар оценен в $62 991 купе. Авто имеет расширенный дизайнерский обвес, фары и задние фонари, выполненные по индивидуальному заказу. Во время отделки салона специалисты использовали натуральный замш и кожу. Элементы декора были хромированы. Купе наделили костомной стереосистемой с двумя сабвуферами и двумя усилителями звука.
Машина оснащается стоковым 8,3-литровым силовым агрегатом V10 на 517 лошадиных сил. Данный мотор работает на пару с шестиступенчатой механической КП.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00