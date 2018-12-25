Кети Топурия рассказала, почему развелась с мужем

Хотя Кети Топурия и заявляла, что хочет выйти замуж «навсегда», в ее жизни так не получилось. Ее брак продлился с 2013 по 2017. К сожалению, после рождения ребенка между супругами стали остывать чувства, что и привело пару к разводу. «Это само получилось, в жизни так бывает. Остыли. Поняли, что что-то не так, но не стали об этом орать. И все решили иначе», — пояснила артистка.Кети Топурия и Лев Гейхман решили разойтись мирно и тихо, без разбитых тарелок и криков. Ради общего ребенка пара сохраняет нейтралитет в отношениях. Певица не запрещает отцу видеться с Оливией, и он проводит с ней время по выходным.