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Кети Топурия рассказала, почему развелась с мужем

Известная российская певица и солистка группы «А’Студио» Кети Топурия в одном из своих интервью рассказала, почему развелась с супругом Львом Гейхманом. По ее словам, их отношения стали портиться уже после рождения общей дочери Оливии.

Кети Топурия рассказала, почему развелась с мужем

Хотя Кети Топурия и заявляла, что хочет выйти замуж «навсегда», в ее жизни так не получилось. Ее брак продлился с 2013 по 2017. К сожалению, после рождения ребенка между супругами стали остывать чувства, что и привело пару к разводу. «Это само получилось, в жизни так бывает. Остыли. Поняли, что что-то не так, но не стали об этом орать. И все решили иначе», — пояснила артистка.

Кети Топурия и Лев Гейхман решили разойтись мирно и тихо, без разбитых тарелок и криков. Ради общего ребенка пара сохраняет нейтралитет в отношениях. Певица не запрещает отцу видеться с Оливией, и он проводит с ней время по выходным.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 00:00

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