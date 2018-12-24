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Настасья Самбурская в Instagram высказалась о вокале Ольги Бузовой

После того, как Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, она за два года смогла построить успешную карьеру певицы.

Сегодня девушка записывает новые песни, готовит концерты и постоянно занимается с педагогом, чтобы улучшить свой вокал. Вроде бы, даже и хейтеры смирились с тем, что Оля не бросит певческую карьеру.

Настасья Самбурская в Instagram высказалась о вокале Ольги Бузовой

Но популярная актриса Настасья Самбурская не хочет верить в популярность "коллеги по цеху".

Накануне Анастасия посмеялась над Ольгой, когда поставила комментарий под публикацией ещё одной артистки Натальи Рудовой. Там Бузова пишет, что как и Наташа, хочет взять паузу и отдохнуть за городом. На это Самбурская ответила в грубом стиле, опять недвусмысленно намекнув на отсутствие даже мало-мальского музыкального таланта у Оли.

Настасья Самбурская в Instagram высказалась о вокале Ольги Бузовой

«Правильно, там лес рядом. Съездишь, вокалом позанимаешься, чтобы не слышно было», — прямо пишет Настасья.

И если хейтеры одобрили этот комментарий, то фанаты утверждают, что Самбурская просто завидует популярности Бузовой. Якобы Настасья хочет покорить музыкальный Олимп, однако успехов добиться не может.

Настасья Самбурская в Instagram высказалась о вокале Ольги Бузовой

Звезда из "Дома-2" пока не дала комментарии выпаду Самбурской.

Раньше Настасья уже "проходилась" по вокалу Ольги. С продюсером Виктором Дробышем на одном из "Новой Фабрики звезд" они высмеяли Ольгу Бузову, поющую под фонограмму. Тогда из-за резкой критики в эфире одного из шоу "поющая ведущая" даже расплакалась.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:35

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