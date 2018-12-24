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Бывшие жёны Александра Кержакова объединились в борьбе против экс-супруга

Бывшие жёны лучшего бомбардира в истории российского футбола Александра Кержакова, похоже, объединились в борьбе против экс-супруга. Об этом свидетельствует последний пост в Instagram Миланы Тюльпановой с совместной фотографией с второй экс-женой футболиста Екатериной Сафроновой.

Бывшие жёны Александра Кержакова объединились в борьбе против экс-супруга

Новый пост Милана Тюльпанова сопроводила хештегом #сёстры по несчастью и словами благодарности в адрес Сафроновой за оказанную ей поддержку. Известно, что ситуация второй супруги Кержакова практически повторяет ту, которая происходит сейчас с Тюльпановой. При расставании пары в 2014 году футболист также подал на бывшую жену в суд и лишил её опеки над их общим сыном Игорем, который с тех пор воспитывается отцом.

Тюльпанова признаётся, она часто «шла на поводу» у супруга и обвиняла Сафронову в плохом отношении к ребёнку. Теперь ей стыдно за подобное поведение, но Екатерина не в обиде на неё за это, ведь известна истина, «любовь слепа». Теперь бывшие жёны примирились и, скорее всего, готовы сплотить силы в борьбе с экс-супругом.

Известно, недавно суд принял сторону Тюльпановой и отдал ей опеку над маленьким Артемием, но Кержаков не согласен с таким решением и не отдаёт ребёнка матери. Он с помощью адвокатов и снятого тайно видеоматериала пытается доказать наличие психического расстройства у бывшей жены и оспорить решение суда.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:12

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