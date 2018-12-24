Авиационный полк под Челябинском получил два новых истребителя Су-34





Пилоты, инженеры и техники, которые вскоре станут эксплуатировать Су-34, уже прошли переподготовку на истребителей в центре подготовки авиационного персонала в Липецке и получили все нужные для работы документы. Прежде военные самолеты находились в Новосибирске. До этого тот же полк в Челябинской области в текущем году получил 14 единиц Су-34.Су-34 является многофункциональным отечественным истребителей-бомбардировщиком, впервые эту машину в численности двух моделей военные применили в Южной Осетии десять лет назад, в Сирии Су-34 используются в составе группы ВКС страны в количестве шести самолетов.Россия улучшает свои авиационные военные части и готовит обновленные Ту-160М2 для оснащения армии. Машина поступит в части с новыми навигационными частями, и механизмами поражения противника дальним радиусом действия.