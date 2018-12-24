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Авиационный полк под Челябинском получил два новых истребителя Су-34

Авиационный полк ВВС РФ, базирующийся в Челябинской области, получил два истребителя-бомбардировщика Су-34. Технику перевезли на аэродром Шагол.

Авиационный полк под Челябинском получил два новых истребителя Су-34

Пилоты, инженеры и техники, которые вскоре станут эксплуатировать Су-34, уже прошли переподготовку на истребителей в центре подготовки авиационного персонала в Липецке и получили все нужные для работы документы. Прежде военные самолеты находились в Новосибирске. До этого тот же полк в Челябинской области в текущем году получил 14 единиц Су-34.

Су-34 является многофункциональным отечественным истребителей-бомбардировщиком, впервые эту машину в численности двух моделей военные применили в Южной Осетии десять лет назад, в Сирии Су-34 используются в составе группы ВКС страны в количестве шести самолетов.

Россия улучшает свои авиационные военные части и готовит обновленные Ту-160М2 для оснащения армии. Машина поступит в части с новыми навигационными частями, и механизмами поражения противника дальним радиусом действия.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:15

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