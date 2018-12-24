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Похудевшая дочь Романа Абрамовича поделилась результатами в Instagram

Дочь известного российского бизнесмена Романа Абрамовича София Абрамович решила сесть на диету и избавиться от лишних килограмм. Результатами она поделилась в личном блоге Instagram.

Похудевшая дочь Романа Абрамовича поделилась результатами в Instagram

23-летняя София Абрамович всегда отличалась пышными формами, однако недавно она приняла решение похудеть и соответствовать канонам современности. Для этого ей понадобилась строгая диета, физические нагрузки в спортзале и 6 месяцев времени. В своем аккаунте социальной сети Instagram дочь Абрамовича опубликовала пост в стиле «до и после», чтобы поделиться с подписчиками своим результатом тяжелого труда.

Похудевшая дочь Романа Абрамовича поделилась результатами в Instagram

Читатели ее блога на высоком уровне оценили проделанную ею работу и отметили, что сейчас она выглядит отлично.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:05

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