Похудевшая дочь Романа Абрамовича поделилась результатами в Instagram





23-летняя София Абрамович всегда отличалась пышными формами, однако недавно она приняла решение похудеть и соответствовать канонам современности. Для этого ей понадобилась строгая диета, физические нагрузки в спортзале и 6 месяцев времени. В своем аккаунте социальной сети Instagram дочь Абрамовича опубликовала пост в стиле «до и после», чтобы поделиться с подписчиками своим результатом тяжелого труда.Читатели ее блога на высоком уровне оценили проделанную ею работу и отметили, что сейчас она выглядит отлично.