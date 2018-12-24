Анастасия Волочкова поддержала Ксению Собчак в ссоре со Шнуром





Балерина поддержала светскую львицу, а лидера группы «Ленинград» осудила.Напомним, словесный батл у Собчак и Шнура начался из-за стихотворения Сергея, которое было посвящено известным персонам. В этом опусе присутствовала ненормативная лексика. Ксения ответила ему тем же и отправила в ответ слова в аналогичной тональности.И, комментируя её пост, Анастасия Волочкова посоветовала Ксюше «забить на всех».Напомним, конфликт возник из-за сплетен о грядущем разводе и Собчак с супругом актером Максимом Виторганом. Среди фолловеров ходят упорные слухи, что парочка расстается. Сначала Шнуров стихотворно раскритиковал знаменитых персон, которые сперва рассказывают поклонникам о своей личной жизни, а потом о проблемах, а затем жалуются на то, что в их личную жизнь все лезут.Ксюша в ответ написала, чтобы Шнур не вмешивался в эту историю.