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Анастасия Волочкова поддержала Ксению Собчак в ссоре со Шнуром

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова высказала свое мнение о ссоре Ксении Собчак и Сергея Шнурова.

Балерина поддержала светскую львицу, а лидера группы «Ленинград» осудила.

Анастасия Волочкова поддержала Ксению Собчак в ссоре со Шнуром

Напомним, словесный батл у Собчак и Шнура начался из-за стихотворения Сергея, которое было посвящено известным персонам. В этом опусе присутствовала ненормативная лексика. Ксения ответила ему тем же и отправила в ответ слова в аналогичной тональности.

И, комментируя её пост, Анастасия Волочкова посоветовала Ксюше «забить на всех».

Напомним, конфликт возник из-за сплетен о грядущем разводе и Собчак с супругом актером Максимом Виторганом. Среди фолловеров ходят упорные слухи, что парочка расстается. Сначала Шнуров стихотворно раскритиковал знаменитых персон, которые сперва рассказывают поклонникам о своей личной жизни, а потом о проблемах, а затем жалуются на то, что в их личную жизнь все лезут.

Анастасия Волочкова поддержала Ксению Собчак в ссоре со Шнуром

Ксюша в ответ написала, чтобы Шнур не вмешивался в эту историю.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:49

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