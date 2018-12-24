АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Поклонники Марии Максаковой удивлены её изменившимся до неузнаваемости лицом

Подписчики оперной певицы Марии Максаковой в социальной сети Facebook откровенно не узнали своего кумира на последних опубликованных ею фотографиях. Её лицо изменилось до неузнаваемости и поклонники думают, что это - последствие хирургического вмешательства или фотошопа?


Поклонники Марии Максаковой удивлены её изменившимся до неузнаваемости лицом

Мария Максакова смогла не просто удивить своими последними фотографиями поклонников, а практически повергла их в шок. Многие не смогли узнать лицо оперной дивы, строя предположения о времени, когда они были сделаны. Кто-то думает, на фотографиях Максакова лет двадцать назад, а кто-то предполагает, что снимки сделаны недавно, но до неузнаваемости обработаны в фоторедакторе.

Обсуждая снимки в Сети пользователи не скупятся на предположения, говоря, что фотограф очень польстил певице и видит её «писаной красавицей», тогда как реальность совсем не такая уж и прекрасная. Подписчики певицы в соцсети всячески расхваливают кумира, причём основная масса комментаторов выражается на украинском языке, признавая российскую певицу «родной».

Поклонники Марии Максаковой удивлены её изменившимся до неузнаваемости лицом

Пользователи отмечают, во внешности Максаковой чувствуется «порода и стать», что в сочетании с талантом делает её просто неотразимой. Многие воздают честь фотографу, сделавшему снимки и сумевшему рассмотреть «истинную» красоту певицы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Бутырку" предлагают облагородить и использовать
В Помпеях археологи нашли конюшню с останками
Бывшие жёны Александра Кержакова объединились в
Селену Гомес после болезни заметили на пробежке в
Александра Черно и Иосиф Оганесян заявили, что
Поклонники Марии Максаковой удивлены её
Настасья Самбурская в Instagram высказалась о
На российском рынке начались продажи самого
Авиационный полк под Челябинском получил два
Похудевшая дочь Романа Абрамовича поделилась
Специалисты назвали 5 лучших смартфонов текущего
Ученые: Форма бокала напрямую влияет на
Анастасия Волочкова поддержала Ксению Собчак в
Выбран самый стильный мужчина года по версии
Эксперты: Двухэкранный смартфон Nubia X можно
Андрей Малахов назвал автора слухов о разладах в
Компания SEL представила 8К-дисплеи для планшетов
Елена Темникова нарядила елку в стиле 80-х
Минкомсвязь покроет сетью LTE-450 почти всю
В ноябре отечественный авторынок новых
Ольга Бузова научила Евгения Петросяна своим
Ксения Собчак матом ответила всем сплетникам и
Геймер из Дании прошел игру Outlast с завязанными
Дочь Иосифа Пригожина Даная поддерживает с
Биологи показали дышащую под водой ящерицу
Настасья Самбурская похвасталась в Instagram
Hyundai анонсировала автоновинки для России в
Актриса Анна Хилькевич призывает поклонников к
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь вслед за Волочковой
В Узбекистане обнаружили древнюю «Китайскую стену»
Просмотреть все новости