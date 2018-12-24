Поклонники Марии Максаковой удивлены её изменившимся до неузнаваемости лицом





Мария Максакова смогла не просто удивить своими последними фотографиями поклонников, а практически повергла их в шок. Многие не смогли узнать лицо оперной дивы, строя предположения о времени, когда они были сделаны. Кто-то думает, на фотографиях Максакова лет двадцать назад, а кто-то предполагает, что снимки сделаны недавно, но до неузнаваемости обработаны в фоторедакторе.Обсуждая снимки в Сети пользователи не скупятся на предположения, говоря, что фотограф очень польстил певице и видит её «писаной красавицей», тогда как реальность совсем не такая уж и прекрасная. Подписчики певицы в соцсети всячески расхваливают кумира, причём основная масса комментаторов выражается на украинском языке, признавая российскую певицу «родной».Пользователи отмечают, во внешности Максаковой чувствуется «порода и стать», что в сочетании с талантом делает её просто неотразимой. Многие воздают честь фотографу, сделавшему снимки и сумевшему рассмотреть «истинную» красоту певицы.