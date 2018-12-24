Хакеры научились применять JavaSript для замедления работы компьютера





Злоумышленники принуждают юзеров переходить на намерено разработанную для этого опасную страницу, оформленную так, что пользователь считает ее сервисом техподдержки. На этом портале сообщается об ошибке в работе компьютера, которой в реальности не было, что в итоге якобы привело к заражению. Юзера просят позвонить по указанному номеру для решения проблемы.Фейк-страница оснащена зловредным кодом, заставляющего компьютер много раз переходить по URL Постоянная загрузка страниц приводит к зависанию компьютера, потому как процессор переводит ресурсы на работу браузера. Завершить функционирование подвисшей программы можно с помощью диспетчера задач. Об успешном для пользователей решении этой проблемы пока ничего не сообщается, известно лишь, что у юзеров Firefox есть возможность избавиться от зависающей страницы с одного раза.