Флагман OnePlus 7 замечен в Сети с новой основной камерой





На снимке хорошо видно, что дизйан задней крышки несколько изменен: там установлена выпуклая и круглая камера. Вероятнее всего, новинка еще в стадии разработки, однако можно предположить, что камеру установят сверхмощную, какой оснащен Huawei Mate 20 Pro.Не так давно сотрудники компании заявляли о выходе нового смартфона, который будет поддерживать 5G, это может объяснять появление мощной системы основных камер девайса. Скорее всего, презентация состоится на мировых выставках – CEC и MWC уже в начале следующего года.