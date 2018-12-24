Флагман OnePlus 7 замечен в Сети с новой основной камерой
Как известно, презентация нового смартфона OnePlus 7 ожидается в 2019 году, однако есть версия о его раннем появлении в виде OnePlus 5G. Не так давно в Сети появилась фотография, где Пит Лау (исполнительный директор китайской компании OnePlus) проводит презентацию нового гаджета.
На снимке хорошо видно, что дизйан задней крышки несколько изменен: там установлена выпуклая и круглая камера. Вероятнее всего, новинка еще в стадии разработки, однако можно предположить, что камеру установят сверхмощную, какой оснащен Huawei Mate 20 Pro.
Не так давно сотрудники компании заявляли о выходе нового смартфона, который будет поддерживать 5G, это может объяснять появление мощной системы основных камер девайса. Скорее всего, презентация состоится на мировых выставках – CEC и MWC уже в начале следующего года.
На снимке хорошо видно, что дизйан задней крышки несколько изменен: там установлена выпуклая и круглая камера. Вероятнее всего, новинка еще в стадии разработки, однако можно предположить, что камеру установят сверхмощную, какой оснащен Huawei Mate 20 Pro.
Не так давно сотрудники компании заявляли о выходе нового смартфона, который будет поддерживать 5G, это может объяснять появление мощной системы основных камер девайса. Скорее всего, презентация состоится на мировых выставках – CEC и MWC уже в начале следующего года.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:03