Эксперты: Двухэкранный смартфон Nubia X можно использовать в качестве электронной книги





Блогер на своем канале в YouTube опубликовал видео, в котором показал, как можно использовать гаджет в качестве ридера. Nubia X оснащен технологией, благодаря которой создается ощущение, что буквы появляются не на дисплее, а на самой задней панели.Nubia X оснащен двумя экранами. Основной имеет диагональ 6,26 дюйма и занимает 93,6% площади. Разрешение дисплея 2280х1080 пикселей при соотношении сторон 19:9. Второй экран расположен на задней поверхности и его диагональ составляет 5,1 дюйма. Он оснащен системой защиты глаз и получил сертификат TUV Rheinland. Оба дисплея выполнены в соответствие с технологией OLED. Гаджет работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845, объем оперативной памяти составляет 6 Гб, а постоянной 64 Гб. Также доступна модификация с 8/256 Гб. Камеры делают снимки качеством 16 и 24 мегапикселя. Цена устройства составляет 473 и 600 долларов в зависимости от версии.