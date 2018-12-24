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Селену Гомес после болезни заметили на пробежке в парке

Популярная американская актриса и певица Селена Гомес, потерявшая былую физическую форму и набравшая много лишних килограмм вследствие длительной болезни и затяжной депрессии, похоже, взялась с помощью физических упражнений за восстановление фигуры. Вскоре после выписки из психиатрической клиники, в которой она провела больше месяца, 26-летняя звезда была замечена на утренней пробежке в парке.

Селену Гомес после болезни заметили на пробежке в парке

Проблемы со здоровьем у Селены Гомес начались ещё в 2011 году, когда она была срочно госпитализирована, а вскоре стало известно о её тяжёлой болезни – волчанке. Спустя некоторое время певица рассказала, уже несколько лет страдает от этой болезни и даже прошла курс химиотерапии, который не сразу ей помог и едва не привёл к инсульту. В 2017 году Гомес перенесла сложную операцию по пересадке почки. Физические проблемы в совокупности с расставанием с возлюбленным Джастином Бибером «довели» певицу до психиатрической клиники, где долгое время ей помогают побороть депрессию.

Вследствие затянувшейся болезни Селена Гомес практически забросила карьеру и потеряла внешний «лоск». По замечаниям поклонников, она сильно поправилась и стала более закрытой в плане публичности. Недавно Гомес в очередной раз вышла из клиники и с новыми силами принялась за восстановление своей привлекательности. Певица занимается спортом и уделяет время пробежкам, во время одной из которых её и сфотографировали любопытные папарацци.

Селену Гомес после болезни заметили на пробежке в парке

Поклонники Селены Гомес очень надеются, что их кумир вернётся к концертной деятельности и продолжит пополнять новыми постами Instagram-аккаунт, так ка последние месяцы в нём практически не было обновлений.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:00

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