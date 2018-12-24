Специалисты назвали 5 лучших смартфонов текущего года
Специалисты назвали пять лучших смартфонов текущего года. В первую очередь стоит отметить iPhone XS Max.
Устройство хвалят за его аппаратную начинку, а также качественное программное обеспечение. В версии Google Pixel 3 отмечают качество фотографий. Отличными фотовозможностями также может похвалиться версия Huawei Mate 20 Pro. Устройство отличается продолжительным временем работы, а также системой искусственного интеллекта.
В рейтинг также попала версия OnePlus 6T вследствие хорошего сочетания производительности, а также цены. В модели стоит отметить очень быстрый подэкранный сканер отпечатка пальцев. Samsung Galaxy Note 9 был назван лучшей флагманской версией в мире Android.
Ранее "ДНИ" сообщали о том, что Настасья Самбурская стала обладательницей новенького Huawei Mate 20 Pro.
Устройство хвалят за его аппаратную начинку, а также качественное программное обеспечение. В версии Google Pixel 3 отмечают качество фотографий. Отличными фотовозможностями также может похвалиться версия Huawei Mate 20 Pro. Устройство отличается продолжительным временем работы, а также системой искусственного интеллекта.
В рейтинг также попала версия OnePlus 6T вследствие хорошего сочетания производительности, а также цены. В модели стоит отметить очень быстрый подэкранный сканер отпечатка пальцев. Samsung Galaxy Note 9 был назван лучшей флагманской версией в мире Android.
Ранее "ДНИ" сообщали о том, что Настасья Самбурская стала обладательницей новенького Huawei Mate 20 Pro.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00