Ученые: Форма бокала напрямую влияет на «сохранность» пузырьков в шампанском





Авторы исследования решили не ограничиваться и взяли несколько разных бокалов, а сам эксперимент длился 2 часа. Дольше всего пузырьки сохранялись в бокале «флейта» (более 1 часа), а меньше всего в «купе», только 17 минут. Средний показатель оказался у стакана для бренди – 40 минут. По словам Хелен Черски (профессор университета) им стало понятно, что широкий бокал быстрее «теряет» пузырьки, чем узкий. Однако она утверждает, что этот показатель не единственный. На него также могут влиять, как вкус, так и аромат.Многие специалисты считают, что размер пузырьков также влияет на их сохранность. Чем они меньше, тем дольше пробудут в бокале. Также существует мнение, что пузырьки должны быть большими, тогда они смогут лучше передать вкус и аромат напитка.