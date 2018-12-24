Андрей Малахов назвал автора слухов о разладах в его семье "больным на голову"





В последнее время у телеведущего Андрея Малахова не самая светлая полоса в жизни. Мало того, что ему приходится отстаивать право на существование своей программы, так ещё то и дело всплывают разнообразные слухи о нём и его семье. Казалось бы, специфика работы давно должна была выработать у Малахова «иммунитет» на сплетни, но он продолжает на них резко реагировать.Так, недавно в Сети заговорили о разладе телеведущего с супругой Натальей Шкулёвой из-за его якобы возникших проблем с потенцией. Малахов достаточно резко ответил на заявление и назвал автора слов «больным человеком». Ведущий утверждает, в его семье всё отлично, отношения такие же, как и прежде, счастливые родители занимаются воспитанием годовалого сына и не помышляют о разводе.Напомним, супругой Андрея Малахова является дочь основателя русской версии журнала Elle Виктора Шкулёва Наталья. Свадьба телеведущего с избранницей состоялась в 2011 году в Версальском дворце в Париже. В ноябре 2017 года Андрей Малахов с супругой впервые стали родителями, у них родился сын Александр.