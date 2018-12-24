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Андрей Малахов назвал автора слухов о разладах в его семье "больным на голову"

Один из самых скандально известных российских телеведущих Андрей Малахов, постоянно в своих программах «смакующий» подробности чужой личной жизни, резко высказался об авторе слухов его разладов в семье и «мужской состоятельности». По его словам, подобные мысли мог высказать только «больной на голову человек».

Андрей Малахов назвал автора слухов о разладах в его семье "больным на голову"

В последнее время у телеведущего Андрея Малахова не самая светлая полоса в жизни. Мало того, что ему приходится отстаивать право на существование своей программы, так ещё то и дело всплывают разнообразные слухи о нём и его семье. Казалось бы, специфика работы давно должна была выработать у Малахова «иммунитет» на сплетни, но он продолжает на них резко реагировать.

Так, недавно в Сети заговорили о разладе телеведущего с супругой Натальей Шкулёвой из-за его якобы возникших проблем с потенцией. Малахов достаточно резко ответил на заявление и назвал автора слов «больным человеком». Ведущий утверждает, в его семье всё отлично, отношения такие же, как и прежде, счастливые родители занимаются воспитанием годовалого сына и не помышляют о разводе.

Андрей Малахов назвал автора слухов о разладах в его семье "больным на голову"

Напомним, супругой Андрея Малахова является дочь основателя русской версии журнала Elle Виктора Шкулёва Наталья. Свадьба телеведущего с избранницей состоялась в 2011 году в Версальском дворце в Париже. В ноябре 2017 года Андрей Малахов с супругой впервые стали родителями, у них родился сын Александр.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:25

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