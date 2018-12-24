Компания SEL представила 8К-дисплеи для планшетов
Разработчики японской компании Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. готовят к выходу абсолютно новые дисплеи для планшетов с диагональю 13,3 и 8,3 дюйма. Разрешение у экранов будет 7680 x 4320, а плотность составит 663ppi и 1062ppi. Это в несколько раз больше, чем у iPad Pro (264 ppi).
Дисплей с большей диагональю способен обеспечить частоту обновлений в 120Гц, а его меньший собрат – 60 Гц. В случае с первым, такое расширение позволит использовать устройство не только для игр, но и виртуальной реальности.
Для разработки экранов с минимальным потреблением энергии компания использует технологию CAAC-IGZO (кристаллический оксид индия-галлия-цинка). Это делает дисплей «отзывчивым» на касание, а также помогает сделать его дизайн аккуратнее за счет тонких рамок. Также разработчики SEL работают над созданием складного экрана, но материал выдерживает не более 10000 манипуляций сгибания-разгибания. Когда новинки появятся на рынке, не известно.
Дисплей с большей диагональю способен обеспечить частоту обновлений в 120Гц, а его меньший собрат – 60 Гц. В случае с первым, такое расширение позволит использовать устройство не только для игр, но и виртуальной реальности.
Для разработки экранов с минимальным потреблением энергии компания использует технологию CAAC-IGZO (кристаллический оксид индия-галлия-цинка). Это делает дисплей «отзывчивым» на касание, а также помогает сделать его дизайн аккуратнее за счет тонких рамок. Также разработчики SEL работают над созданием складного экрана, но материал выдерживает не более 10000 манипуляций сгибания-разгибания. Когда новинки появятся на рынке, не известно.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:15