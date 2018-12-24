Ольга Бузова научила Евгения Петросяна своим фирменным движениям





Теперь 73-летний артист знает и повторяет движения из ставшей популярной песни Ольги Бузовой "Мало половин".Надо отметить, что девушка даже в болезни не забывает активно публиковать посты в Instagram. Теперь звезда выложила новую фотографию со своим "коллегой" по "Голубому огоньку".На снимке можно прекрасно видеть, что Оля научила Евгения Вагановича своим фирменным движениям из хитов.И, если настоящие фанаты порадовались и за звезду эстрады, и за престарелого юмориста, то многочисленные хейтеры подтвердили, что "Голубой огонёк" они включать в этом году точно не будут.