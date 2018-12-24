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Ольга Бузова научила Евгения Петросяна своим фирменным движениям

Знаменитый юморист Евгений Петросян срочно догоняет модное молодое поколение.

Теперь 73-летний артист знает и повторяет движения из ставшей популярной песни Ольги Бузовой "Мало половин".

Ольга Бузова научила Евгения Петросяна своим фирменным движениям

Надо отметить, что девушка даже в болезни не забывает активно публиковать посты в Instagram. Теперь звезда выложила новую фотографию со своим "коллегой" по "Голубому огоньку".

На снимке можно прекрасно видеть, что Оля научила Евгения Вагановича своим фирменным движениям из хитов.

И, если настоящие фанаты порадовались и за звезду эстрады, и за престарелого юмориста, то многочисленные хейтеры подтвердили, что "Голубой огонёк" они включать в этом году точно не будут.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:40

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