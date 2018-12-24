Ксения Собчак матом ответила всем сплетникам и персонально Сергею Шнурову на его запись в соцсети
Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак не смогла не отреагировать на запись, которую несколько часов назад разместил в личном инста-блоге лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Мы уже писали о том, что из-за недавнего поста Собчак, в котором телезнаменитость попросила своих подписчиков «жить своей жизнью» в социальных сетях разгорелся настоящий скандал.
Как выяснилось, мимо публикации Ксении не смог пройти и популярный певец Шнуров, написавший стихотворение с нецензурной бранью, в котором обвинил некоторых «медиаперсон» в том, что они сами выносят свою личную жизнь «напоказ», а потом жалуются фанатам на сплетки, распространяющиеся по Сети, сопровождая свои блоги цитатами великого мистика Ошо.
И несмотря на то, что Сергей не стал называть конкретных имен, Ксения восприняла его пост на свой счет и поспешила посвятить артисту у себя на страничке в Instagram стихотворение с матами, которое в пух и прах раскритиковали интернет-пользователи.
А все из-за того, что, по мнению фолловеров, Собчак не имела никакого права публиковать в личном микроблоге подобные записи и тем более отмечать конкретных людей. Более того, читатели указали Ксении на то, что из-за своего поведения она может напрочь забыть о карьере в политике, ведь за такого кандидата уж точно никто и никогда не будет голосовать.
Мы уже писали о том, что из-за недавнего поста Собчак, в котором телезнаменитость попросила своих подписчиков «жить своей жизнью» в социальных сетях разгорелся настоящий скандал.
Как выяснилось, мимо публикации Ксении не смог пройти и популярный певец Шнуров, написавший стихотворение с нецензурной бранью, в котором обвинил некоторых «медиаперсон» в том, что они сами выносят свою личную жизнь «напоказ», а потом жалуются фанатам на сплетки, распространяющиеся по Сети, сопровождая свои блоги цитатами великого мистика Ошо.
И несмотря на то, что Сергей не стал называть конкретных имен, Ксения восприняла его пост на свой счет и поспешила посвятить артисту у себя на страничке в Instagram стихотворение с матами, которое в пух и прах раскритиковали интернет-пользователи.
А все из-за того, что, по мнению фолловеров, Собчак не имела никакого права публиковать в личном микроблоге подобные записи и тем более отмечать конкретных людей. Более того, читатели указали Ксении на то, что из-за своего поведения она может напрочь забыть о карьере в политике, ведь за такого кандидата уж точно никто и никогда не будет голосовать.
«Собчак, как же Вы меня разочаровали! Шнуров все правильно написал и да..если Вы не заметили, он конкретных имен не называл! Что, на вору и шапка горит, как говорится?» - подметила одна из подписчиц Собчак.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:33