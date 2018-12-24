Ксения Собчак матом ответила всем сплетникам и персонально Сергею Шнурову на его запись в соцсети

«Собчак, как же Вы меня разочаровали! Шнуров все правильно написал и да..если Вы не заметили, он конкретных имен не называл! Что, на вору и шапка горит, как говорится?» - подметила одна из подписчиц Собчак.



Мы уже писали о том, что из-за недавнего поста Собчак, в котором телезнаменитость попросила своих подписчиков «жить своей жизнью» в социальных сетях разгорелся настоящий скандал.Как выяснилось, мимо публикации Ксении не смог пройти и популярный певец Шнуров, написавший стихотворение с нецензурной бранью, в котором обвинил некоторых «медиаперсон» в том, что они сами выносят свою личную жизнь «напоказ», а потом жалуются фанатам на сплетки, распространяющиеся по Сети, сопровождая свои блоги цитатами великого мистика Ошо.И несмотря на то, что Сергей не стал называть конкретных имен, Ксения восприняла его пост на свой счет и поспешила посвятить артисту у себя на страничке в Instagram стихотворение с матами, которое в пух и прах раскритиковали интернет-пользователи.А все из-за того, что, по мнению фолловеров, Собчак не имела никакого права публиковать в личном микроблоге подобные записи и тем более отмечать конкретных людей. Более того, читатели указали Ксении на то, что из-за своего поведения она может напрочь забыть о карьере в политике, ведь за такого кандидата уж точно никто и никогда не будет голосовать.