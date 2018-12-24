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Ксения Собчак матом ответила всем сплетникам и персонально Сергею Шнурову на его запись в соцсети

Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак не смогла не отреагировать на запись, которую несколько часов назад разместил в личном инста-блоге лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Мы уже писали о том, что из-за недавнего поста Собчак, в котором телезнаменитость попросила своих подписчиков «жить своей жизнью» в социальных сетях разгорелся настоящий скандал.

Ксения Собчак матом ответила всем сплетникам и персонально Сергею Шнурову на его запись в соцсети

Как выяснилось, мимо публикации Ксении не смог пройти и популярный певец Шнуров, написавший стихотворение с нецензурной бранью, в котором обвинил некоторых «медиаперсон» в том, что они сами выносят свою личную жизнь «напоказ», а потом жалуются фанатам на сплетки, распространяющиеся по Сети, сопровождая свои блоги цитатами великого мистика Ошо.

И несмотря на то, что Сергей не стал называть конкретных имен, Ксения восприняла его пост на свой счет и поспешила посвятить артисту у себя на страничке в Instagram стихотворение с матами, которое в пух и прах раскритиковали интернет-пользователи.

Ксения Собчак матом ответила всем сплетникам и персонально Сергею Шнурову на его запись в соцсети

А все из-за того, что, по мнению фолловеров, Собчак не имела никакого права публиковать в личном микроблоге подобные записи и тем более отмечать конкретных людей. Более того, читатели указали Ксении на то, что из-за своего поведения она может напрочь забыть о карьере в политике, ведь за такого кандидата уж точно никто и никогда не будет голосовать.

«Собчак, как же Вы меня разочаровали! Шнуров все правильно написал и да..если Вы не заметили, он конкретных имен не называл! Что, на вору и шапка горит, как говорится?» - подметила одна из подписчиц Собчак.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:33

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Комментарии Пользователей
Комментатор Сегодня, 17:05
Кипит процесс литературный.
И интерес совсем не шкурный.
Все мысли только о глубоком,
Или, верней сказать, далеком.
Какие ныне все ж персоны
Вошли в престижные салоны!
Какие на устах тут темы
У новоявленной богемы!
Все рассуждают тут про душу!
Серёга обсудил тут Ксюшу.
Но та его, со всем добром,
Послала. Адрес был знаком.
Открылись им такие дали…
Персоны дружно пошагали.
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