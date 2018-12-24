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Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
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Елена Темникова нарядила елку в стиле 80-х

Елена Темникова продемонстрировала фанатам в соцсети Instagram новогоднюю елку, которую она украсила в стиле 80-х. Певица призналась, что «зеленая красавица» напоминает ей трепетные моменты, происходящие в детстве.

Елена Темникова нарядила елку в стиле 80-х


На фото запечатлена сама артистка, которая поправляет на елке игрушки, а рядом ее дочка разбирает подарки. Под семейным кадром знаменитость написала об ощущениях накануне Нового года. Темникова рассказала фанатам, что ей постоянно хочется разглядывать и трогать дерево, украшенное игрушками в количестве свыше 200 штук.

Пост артистки за два часа собрал более 70 тысяч лайков и 250 комментариев. Подписчикам очень понравилась новогодняя елка вокалистки. Поклонники поздравили свою любимицу и ее наследницу с наступающими праздниками, пожелав им всего самого наилучшего.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:06

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