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Минкомсвязь покроет сетью LTE-450 почти всю территорию РФ

Глава минкомсвязи Константин Носков во время круглого стола РАНХиГС заявил, что ведомство намерено покрыть почти всю территорию Российской Федерации сетью LTE-450. А поможет в этом инфраструктура РТРС.

Минкомсвязь покроет сетью LTE-450 почти всю территорию РФ

По словам Константина Носкова, проект будет не массовым, так как LTE-450 имеет узкий диапазон частот. Однако существует возможность обеспечить мобильной связью и интернетом почти всю Россию, где живут 98% населения. Это хорошая новость для тех, кто находится в глубинке страны, где покрытия совсем нет. Это облегчит работу сотрудников ДПС, скорой помощи и многих других государственных учреждений.

Ранее сообщалось, что на смену 4G в скором времени может прийти 5G, скорость передачи данных которого может составить 20 Гбит/с. В отрезке 1 квадратного километра, система сможет поддержать около 1 миллиона различных устройств.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:55

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