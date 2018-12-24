Минкомсвязь покроет сетью LTE-450 почти всю территорию РФ





По словам Константина Носкова, проект будет не массовым, так как LTE-450 имеет узкий диапазон частот. Однако существует возможность обеспечить мобильной связью и интернетом почти всю Россию, где живут 98% населения. Это хорошая новость для тех, кто находится в глубинке страны, где покрытия совсем нет. Это облегчит работу сотрудников ДПС, скорой помощи и многих других государственных учреждений.Ранее сообщалось, что на смену 4G в скором времени может прийти 5G, скорость передачи данных которого может составить 20 Гбит/с. В отрезке 1 квадратного километра, система сможет поддержать около 1 миллиона различных устройств.