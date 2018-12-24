АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

В ноябре отечественный авторынок новых электрокаров перестал расти

Аналитики отмечают, что отечественный авторынок новых современных электрокаров перестал расти в ноябре месяце. Объем авторынка РФ в данном случае составил десять машин, как и в прошлом году.

В ноябре отечественный авторынок новых электрокаров перестал расти


При этом девять экземпляров пришлось на версию Nissan Leaf. Последним авто является кросс версии Tesla Model X. Половину всех электрокаров в ноябре продали в Приморском крае. Речь идёт о пяти экземплярах. Оставшуюся часть авто реализовали на территории Москвы, Подмосковья, Краснодарского края, Калужской обл., Новосибирской обл. (по 1-му экземпляру).

По словам экспертов, за одиннадцать месяцев этого года на отечественном рынке новых современных электромобилей наблюдается увеличение продаж. За данный период времени реализовали 122 новых современных электрокара. Это на 49 процентов больше, чем в прошлом году.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Форма бокала напрямую влияет на
Анастасия Волочкова поддержала Ксению Собчак в
Выбран самый стильный мужчина года по версии
Эксперты: Двухэкранный смартфон Nubia X можно
Андрей Малахов назвал автора слухов о разладах в
Компания SEL представила 8К-дисплеи для планшетов
Елена Темникова нарядила елку в стиле 80-х
Минкомсвязь покроет сетью LTE-450 почти всю
В ноябре отечественный авторынок новых
Ольга Бузова научила Евгения Петросяна своим
Ксения Собчак матом ответила всем сплетникам и
Геймер из Дании прошел игру Outlast с завязанными
Дочь Иосифа Пригожина Даная поддерживает с
Биологи показали дышащую под водой ящерицу
Настасья Самбурская похвасталась в Instagram
Hyundai анонсировала автоновинки для России в
Актриса Анна Хилькевич призывает поклонников к
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь вслед за Волочковой
В Узбекистане обнаружили древнюю «Китайскую стену»
В Сети смеются, как воронежские пожарные тушили
Звезда «Дома-2» Александра Гозиас заявила, что у
Энрике Иглесиас показал поклонникам в Instagram
Стас Костюшкин показал фанатам в Instagram
В Санкт-Петербурге автозавод Toyota останавливает
Xiaomi выпустила скоростной браузер Mint с
Приступ астмы унес жизнь якутской киноактрисы
В Сети появился очередной фотоснимок Toyota Supra
Марк Богатырёв в социальной сети признался
ВОЗ напомнила правила здоровой диеты
Жители Нью-Йорка бегут из города как во времена
Просмотреть все новости