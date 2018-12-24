В ноябре отечественный авторынок новых электрокаров перестал расти





При этом девять экземпляров пришлось на версию Nissan Leaf. Последним авто является кросс версии Tesla Model X. Половину всех электрокаров в ноябре продали в Приморском крае. Речь идёт о пяти экземплярах. Оставшуюся часть авто реализовали на территории Москвы, Подмосковья, Краснодарского края, Калужской обл., Новосибирской обл. (по 1-му экземпляру).По словам экспертов, за одиннадцать месяцев этого года на отечественном рынке новых современных электромобилей наблюдается увеличение продаж. За данный период времени реализовали 122 новых современных электрокара. Это на 49 процентов больше, чем в прошлом году.