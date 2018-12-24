Геймер из Дании прошел игру Outlast с завязанными глазами и установил мировой рекорд





Эксперты индустрии отмечают, что такое короткое время прохождение связано с использованием багов в игре: персонаж проходил сквозь текстуры, и ему удалось практически сразу же попал на финальный уровень.До этого рекорд принадлежал геймеру SFCPudding. Однако он не использовал никаких уловок и прошел игру за 1 час и 16 минут. Игра Outlast вышла в 2013 году и представляет собой хоррор от первого лица. Экшен доступен на платформах РС, macOS, GNU/Linux, PlayStation 4 и Xbox One.