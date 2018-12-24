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Геймер из Дании прошел игру Outlast с завязанными глазами и установил мировой рекорд

Геймер из Дании, выступающий под ником AcrohTheBeast, прошел компьютерную игру Outlast с завязанными глазами, ориентируясь только на слух. Он дошел до финального босса за 10 минут 24 секунды и тем самым установил мировой рекорд.

Геймер из Дании прошел игру Outlast с завязанными глазами и установил мировой рекорд

Эксперты индустрии отмечают, что такое короткое время прохождение связано с использованием багов в игре: персонаж проходил сквозь текстуры, и ему удалось практически сразу же попал на финальный уровень.

До этого рекорд принадлежал геймеру SFCPudding. Однако он не использовал никаких уловок и прошел игру за 1 час и 16 минут. Игра Outlast вышла в 2013 году и представляет собой хоррор от первого лица. Экшен доступен на платформах РС, macOS, GNU/Linux, PlayStation 4 и Xbox One.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:31

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