Дочь Иосифа Пригожина Даная поддерживает с Валерией дружеские отношения

Под снимком поклонники отметили образ звезды. По их словам, артистка гармонично подобрала для встречи одежду. Фолловеры заметили, что знаменитость была очень рада видеть Данаю Пригожину, учитывая радостною улыбку на ее лице. Однако нашлись и те фанаты, которые начали обсуждать внешность наследницы Иосифа Пригожина. Множество подписчиков считают, что фигура девушки излишне пышная, рекомендуя ей немного сбросить вес.Впрочем, некоторые фанаты встали на защиту Данаи, посоветовав ей игнорировать все негативные отзывы. Фото в течение суток собрало свыше 26 тысяч одобрительных лайков и более 420 комментариев.