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В Сети смеются, как воронежские пожарные тушили горящие провода снежками

Снежки стали основным способом ликвидации возгорания на электрических проводах в Воронеже. Как объяснил ситуацию официальный представитель ГУ МЧС РФ по региону Сергей Хренов, по-другому бороться с пожаром было невозможно ввиду высокого напряжения.

В Сети смеются, как воронежские пожарные тушили горящие провода снежками

Много шума наделал в Сети небольшой ролик, на котором прибывшие на место ЧП пожарные пытались попасть снежками в горящие провода. Этот факт вызвал массу иронических откликов.

"Профессионалы...", "А вы предлагаете сразу тушить кабель водой? А напряжение? Учите матчасть", "Суровые воронежские пожарные...", - спорят интернет-пользователи.

По словам Сергея Хренова, инцидент случился минувшей ночью возле одного из жилых домов по улице Плеханова. Сообщение о пожаре поступило в 1:40, а спасатели прибыли на место ЧП уже через 6 минут. И пока провода не обесточили в 2:10, они были вынуждены бороться со стихией при помощи снежков.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:32

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