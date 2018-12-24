В Сети смеются, как воронежские пожарные тушили горящие провода снежками
Снежки стали основным способом ликвидации возгорания на электрических проводах в Воронеже. Как объяснил ситуацию официальный представитель ГУ МЧС РФ по региону Сергей Хренов, по-другому бороться с пожаром было невозможно ввиду высокого напряжения.
Много шума наделал в Сети небольшой ролик, на котором прибывшие на место ЧП пожарные пытались попасть снежками в горящие провода. Этот факт вызвал массу иронических откликов.
По словам Сергея Хренова, инцидент случился минувшей ночью возле одного из жилых домов по улице Плеханова. Сообщение о пожаре поступило в 1:40, а спасатели прибыли на место ЧП уже через 6 минут. И пока провода не обесточили в 2:10, они были вынуждены бороться со стихией при помощи снежков.
Много шума наделал в Сети небольшой ролик, на котором прибывшие на место ЧП пожарные пытались попасть снежками в горящие провода. Этот факт вызвал массу иронических откликов.
"Профессионалы...", "А вы предлагаете сразу тушить кабель водой? А напряжение? Учите матчасть", "Суровые воронежские пожарные...", - спорят интернет-пользователи.
По словам Сергея Хренова, инцидент случился минувшей ночью возле одного из жилых домов по улице Плеханова. Сообщение о пожаре поступило в 1:40, а спасатели прибыли на место ЧП уже через 6 минут. И пока провода не обесточили в 2:10, они были вынуждены бороться со стихией при помощи снежков.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:32