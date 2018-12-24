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Биологи показали дышащую под водой ящерицу

Биологи обнаружили в одной из рек Коста-Рики ящерицу, которая способна дышать под водой. Anolis oxylophus имеет специальный пузырь, где «хранит» кислород, когда находится под водой, и использует его при необходимости.

Биологи показали дышащую под водой ящерицу

Исследователям удалось выяснить, что ящерица может провести под водой примерно 15 минут. Существует еще одно животное, кому доступна такая «опция», это паук-серебрянка. Что касается Anolis oxylophus, то это единственное позвоночное с такими возможностями. Ученые смогли снять на камеру, как именно данное животное ведет себя под водой, а также увидеть небольшой пузырек воздуха, расположенный на ее голове. Они сравнили такой способ дыхания с дайвером, поскольку здесь тот же принцип, только с баллонами.


Чтобы разобраться с секретом эволюции легких у Anolis oxylophus, биологам придется изучить этот вид подробнее.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:09

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