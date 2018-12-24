Биологи показали дышащую под водой ящерицу





Исследователям удалось выяснить, что ящерица может провести под водой примерно 15 минут. Существует еще одно животное, кому доступна такая «опция», это паук-серебрянка. Что касается Anolis oxylophus, то это единственное позвоночное с такими возможностями. Ученые смогли снять на камеру, как именно данное животное ведет себя под водой, а также увидеть небольшой пузырек воздуха, расположенный на ее голове. Они сравнили такой способ дыхания с дайвером, поскольку здесь тот же принцип, только с баллонами.Чтобы разобраться с секретом эволюции легких у Anolis oxylophus, биологам придется изучить этот вид подробнее.