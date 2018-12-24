Звезда «Дома-2» Александра Гозиас заявила, что у неё с новым мужчиной «всё серьёзно»

На днях Александра разместила у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с таинственным незнакомцем. Спустя несколько часов звезда «Дома-2» вышла в прямой эфир, в котором объяснила подписчикам, кто этот мужчина, а также рассказала некоторые детали знакомства с ним.Многие фанаты Гозиас до сих пор помнят, как несколько месяцев назад их любимица жаловалась, что считает себя несчастной женщиной, ведь ей так и не удалось встретить того «единственного», с которым она сможет создать полноценную семью для своей маленькой дочери.Впрочем, личная жизнь Александры, как видно, наладилась, чем она поспешила поделиться со своими поклонниками. По словам бывшей участницы «Дома-2», сейчас она очень «счастливая женщина», ведь возле нее находится мужчина, которого она так давно искала.Гозиас просто-таки уверена, что ее с новым возлюбленным «свела сама судьба», поэтому давно позабыла о днях, когда она горько плакала из-за того, что не может влюбиться. Также Саша в прямом эфире указала на то, что влюбилась в своего нового избранника не сразу, так как давно стала оценивать мужчин по поступкам.К слову, экс-участница реалити сначала увидела своего «Тигру» в приложении для знакомств, а потом встретилась с ним в ночном клубе.