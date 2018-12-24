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Энрике Иглесиас показал поклонникам в Instagram забавы с годовалой дочкой

Энрике Иглесиас обнародовал в своем Instagram-аккаунте новый ролик. На данном видео певец продемонстрировал поклонникам его игры с годовалой дочерью Люси.

Энрике Иглесиас показал поклонникам в Instagram забавы с годовалой дочкой

Энрике Иглесиас во время отдыха на яхте качает на руках свою наследницу, отправляя ее в «полет». Данный процесс вызывает у дочери артиста веселый смех. Подписчики просто в восторге от увиденного на видео. Они сказали, что девочка – «сладкая красотка». Пост знаменитости за сутки собрал свыше 2,5 миллионов просмотров и около 10 тысяч комментариев.

Энрике Иглесиас показал поклонникам в Instagram забавы с годовалой дочкой

Стоит напомнить, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова познакомились на съемках клипа в 2002 году. Влюбленные старались не афишировать свои отношения до рождения близнецов – Люси и Николаса.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:15

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