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Hyundai анонсировала автоновинки для России в следующем году

Руководство Hyundai анонсировало автоновинки для России в следующем году. Речь идёт о версиях Elantra, Sonata. Также южнокорейский бренд привезёт несколько спортивных авто.

Hyundai анонсировала автоновинки для России в следующем году

В России в феврале предложат обновленную версию седан Elantra. Новинка продаётся уже в рамках американского авторынка. Транспортное средство после рестайлинга получило видоизмененную решетку радиатора. Авто оснащается новыми задними фонарями, дневными ходовыми огнями треугольной формы. Изменения коснулись бампера, капота, крышки багажника, колёсных дисков. Hyundai в августе начнёт продавать Sonata восьмой генерации. Согласно ожиданиям, седан будет мало чем похож на своего предшественника. Данный автомобиль ещё не премировали.

В 2019 году в линейку авто Hyundai войдут спортивные версии, которые выпускаются под N-брендом. В РФ весной приедет хэтчбек версии i30 N, фастбек i30 Fastback, хэтчбек Veloster. Возможно, в будущем в РФ начнут продавать кроссовер Palisade.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:55

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