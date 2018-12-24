Hyundai анонсировала автоновинки для России в следующем году





В России в феврале предложат обновленную версию седан Elantra. Новинка продаётся уже в рамках американского авторынка. Транспортное средство после рестайлинга получило видоизмененную решетку радиатора. Авто оснащается новыми задними фонарями, дневными ходовыми огнями треугольной формы. Изменения коснулись бампера, капота, крышки багажника, колёсных дисков. Hyundai в августе начнёт продавать Sonata восьмой генерации. Согласно ожиданиям, седан будет мало чем похож на своего предшественника. Данный автомобиль ещё не премировали.В 2019 году в линейку авто Hyundai войдут спортивные версии, которые выпускаются под N-брендом. В РФ весной приедет хэтчбек версии i30 N, фастбек i30 Fastback, хэтчбек Veloster. Возможно, в будущем в РФ начнут продавать кроссовер Palisade.