Стас Костюшкин показал фанатам в Instagram новогодний подарок - кресло из белых мишек
Стас Костюшкин продемонстрировал фанатам в соцсети Instagram подарок, который он подарил сам себе на Новый год. Это кресло, выполненное из белых плюшевых мишек.
Стас Костюшкин рассказал, что о данном атрибуте мебели он мечтал на притяжении длительного времени. По словам артиста, он крайне рад такому обновлению интерьера в своем клубе. Однако не всем подписчикам понравился новогодний подарок звезды. Они заявили, что он достаточно странный и неприятный, так как кресло напоминает фрагмент из кинофильма ужасов.
Впрочем, многие фолловеры вокалиста оставили положительные комментарии по поводу стильного обновления. Видеоролик в течение шести часов собрал свыше 21 тысячи отметок «Мне нравится» и более 70 комментариев.
Стас Костюшкин рассказал, что о данном атрибуте мебели он мечтал на притяжении длительного времени. По словам артиста, он крайне рад такому обновлению интерьера в своем клубе. Однако не всем подписчикам понравился новогодний подарок звезды. Они заявили, что он достаточно странный и неприятный, так как кресло напоминает фрагмент из кинофильма ужасов.
Впрочем, многие фолловеры вокалиста оставили положительные комментарии по поводу стильного обновления. Видеоролик в течение шести часов собрал свыше 21 тысячи отметок «Мне нравится» и более 70 комментариев.