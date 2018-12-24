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Стас Костюшкин показал фанатам в Instagram новогодний подарок - кресло из белых мишек

Стас Костюшкин продемонстрировал фанатам в соцсети Instagram подарок, который он подарил сам себе на Новый год. Это кресло, выполненное из белых плюшевых мишек.

Стас Костюшкин показал фанатам в Instagram новогодний подарок - кресло из белых мишек

Стас Костюшкин рассказал, что о данном атрибуте мебели он мечтал на притяжении длительного времени. По словам артиста, он крайне рад такому обновлению интерьера в своем клубе. Однако не всем подписчикам понравился новогодний подарок звезды. Они заявили, что он достаточно странный и неприятный, так как кресло напоминает фрагмент из кинофильма ужасов.

Стас Костюшкин показал фанатам в Instagram новогодний подарок - кресло из белых мишек

Впрочем, многие фолловеры вокалиста оставили положительные комментарии по поводу стильного обновления. Видеоролик в течение шести часов собрал свыше 21 тысячи отметок «Мне нравится» и более 70 комментариев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:08

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