Приступ астмы унес жизнь якутской киноактрисы Галины Тихоновой





Галина Тихонова родилась 1987 году в Мегино-Кангаласском улусе в селе Табага. В 2010 году девушка окончила Арктический государственный институт культуры и искусств, получив диплом с отличием. После окончания обучения она начала работать в «Театре Олонхо», где играла преимущественно в таких национальных постановках, как «Олох Долгуннара» и «Таптал Талыыта».В кино 31-летняя артистка дебютировала в 2011 году. Затем Галина Тихонова приняла участие в съемках «Дорога», «Темные силы», «Мой убийца» и других кинокартинах. Роль в детективном триллере «Мой убийца» принесла Тихоновой победу на IV Якутском Международном кинофестивале. Кроме того, актрисе была вручена премия в рамках XXIV Китайского кинофестиваля «Золотой петух и Сто цветов» за роль в драме «Белый ягель».