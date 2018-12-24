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Приступ астмы унес жизнь якутской киноактрисы Галины Тихоновой

Якутская артистка театра и кино Галина Тихонова скоропостижно скончалась в минувшее воскресенье, 23 декабря, на 32 году жизни. Подробности смерти не раскрываются, сообщается лишь то, что причиной кончины стал аллергический приступ астмы, обострившийся на фоне продолжительной и тяжелой болезни.

Приступ астмы унес жизнь якутской киноактрисы Галины Тихоновой


Галина Тихонова родилась 1987 году в Мегино-Кангаласском улусе в селе Табага. В 2010 году девушка окончила Арктический государственный институт культуры и искусств, получив диплом с отличием. После окончания обучения она начала работать в «Театре Олонхо», где играла преимущественно в таких национальных постановках, как «Олох Долгуннара» и «Таптал Талыыта».

В кино 31-летняя артистка дебютировала в 2011 году. Затем Галина Тихонова приняла участие в съемках «Дорога», «Темные силы», «Мой убийца» и других кинокартинах. Роль в детективном триллере «Мой убийца» принесла Тихоновой победу на IV Якутском Международном кинофестивале. Кроме того, актрисе была вручена премия в рамках XXIV Китайского кинофестиваля «Золотой петух и Сто цветов» за роль в драме «Белый ягель».



 
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Культура
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:41

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