Xiaomi выпустила скоростной браузер Mint с функцией экономии трафика
Компания Xiaomi выпустила мобильный браузер Mint с оригинальной функцией, позволяющей экономить трафик. Разработчики программного обеспечения отметили, что их браузер предназначен для скоростного и удобного веб-серфинга.
Несмотря на довольно заурядные характеристики, браузер Mint, предназначенный для мобильных устройств под управлением операционной системы Android, не займет много места на карте памяти. Вес программного приложения составляет всего 10 МБ.
Браузер Mint быстро запускается, прост в использовании, и у него отсутствует большое количество настроек. Достаточно один раз кликнуть по иконке запуска и браузер сразу начнет работать. Кроме того, программное обеспечение Xiaomi поддерживает такие функции, как голосовой поиск, экономию трафика и режимы «чтения» и «инкогнито». Браузер Xiaomi Mint можно бесплатно загрузить в приложении Google Play.
Несмотря на довольно заурядные характеристики, браузер Mint, предназначенный для мобильных устройств под управлением операционной системы Android, не займет много места на карте памяти. Вес программного приложения составляет всего 10 МБ.
Браузер Mint быстро запускается, прост в использовании, и у него отсутствует большое количество настроек. Достаточно один раз кликнуть по иконке запуска и браузер сразу начнет работать. Кроме того, программное обеспечение Xiaomi поддерживает такие функции, как голосовой поиск, экономию трафика и режимы «чтения» и «инкогнито». Браузер Xiaomi Mint можно бесплатно загрузить в приложении Google Play.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:46