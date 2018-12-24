Xiaomi выпустила скоростной браузер Mint с функцией экономии трафика





Несмотря на довольно заурядные характеристики, браузер Mint, предназначенный для мобильных устройств под управлением операционной системы Android, не займет много места на карте памяти. Вес программного приложения составляет всего 10 МБ.Браузер Mint быстро запускается, прост в использовании, и у него отсутствует большое количество настроек. Достаточно один раз кликнуть по иконке запуска и браузер сразу начнет работать. Кроме того, программное обеспечение Xiaomi поддерживает такие функции, как голосовой поиск, экономию трафика и режимы «чтения» и «инкогнито». Браузер Xiaomi Mint можно бесплатно загрузить в приложении Google Play.