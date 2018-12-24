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В Сети появился очередной фотоснимок Toyota Supra нового поколения

На форуме сайта SupraMKV пользователь опубликовал шпионский фотоснимок с автомобилем Toyota Supra нового поколения. Официальная презентация спорткара с 6-цилиндровым двигателем производства BMW состоится в январе 2019 года в рамках международной выставки на автосалоне в Детройте.

В Сети появился очередной фотоснимок Toyota Supra нового поколения


На снимке запечатлен не весь автомобиль, а лишь задняя часть кузова Toyota Supra. Стилистически новый спорткар похож на концепт-кар FT-1, который был показан в Детройте еще в 2014 году, он позаимствовал у него некоторые дизайнерские решения.

Новое поколение Supra разрабатывается совместно компаниями Toyota и BMW. Так, под капотом спортивного автомобиля будет установлен 6-цилиндровый двигатель с двумя турбинами. Ранее этот двигатель можно было увидеть у соплатформенного спорткара BMW Z4 третьего поколения. Европейская версия BMW Z4 M40i, имеющая мотор мощностью 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента, способна развить скорость 100 км/ч за 4,5 секунды.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:34

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