Марк Богатырёв в социальной сети признался Татьяне Арнтгольц в любви

Поклонники Марка Богатырёва и Татьяны Арнтгольц продолжительное время следят за их развивающимися отношениями. И хотя ни один из них до сих пор официально не рассказал о романе, фанаты не единожды находили намёки на отношения.Осенью этого года Богатырёв в социальной сети опубликовал снимок девушки, в которой многие узнали Арнтгольц и оставил интригующую подпись, что именно она решила «захомутать» актёра. Вскоре пара появилась вместе на светском мероприятии, и тогда все увидели, между актёрами действительно есть чувства.Теперь же Марк практически развеял оставшиеся сомнения, подведя в Сети итог уходящего года и признавшись в любви Татьяне Арнтгольц. Татьяна же пока оставила новый пост возлюбленного без комментариев, но журналистам призналась, они уже больше года вместе, стараются не сильно афишировать отношения, потому что "счастье любит тишину". Поклонники надеются в скором времени услышать о предстоящей свадьбе актёров и следят за безымянным пальцем звезды, в надежде увидеть на нём помолвочное кольцо.