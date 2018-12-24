ВОЗ напомнила правила здоровой диеты





Конечно, список полезных продуктов может разниться в зависимости от местности, где проживает человек, его возраста и образа жизни. Однако есть определенные общие рекомендации, которым можно придерживаться. На первом месте стоит алкоголь. Несмотря на то, что на многих застольях присутствует алкоголь, эксперты ВОЗ предупреждают о его негативном воздействии на здоровье. Чрезмерное употребление может привести к проблемам с печенью, онкологическим и сердечным заболеваниям, а также психологическим расстройствам.Что касается продуктов для здоровой диеты, то в этот список входят рис, кукуруза, фасоль, пшеница и чечевица. Также не стоит забывать о яйцах, молоке, рыбе и мясе. Если есть желание перекусить, то в этом помогут свежие фрукты и овощи, или несоленые орехи. Диета не будет здоровой, если переусердствовать с употреблением соли. Дневная норма составляет не более 5 г (данные ВОЗ).Что касается жиров, то, безусловно, они должны быть в меню, но нужно соблюдать осторожность. Например, сливочное масло лучше заменить растительным или кукурузным, а красное мясо – птицей и рыбой. Эксперты отметили, что самыми опасными являются трансжиры промышленного производства. Доказано, что их переизбыток на 30% повышает риск заболеваний сердца. Употребление сахара должно быть тоже умеренным, поскольку злоупотребление может привести к проблемам с лишним весом и здоровьем зубов. Следует исключить из рациона сладкие напитки с газом и без, а детям до 2 лет вообще не стоит добавлять в еду соль и сахар.