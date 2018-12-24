Жители Нью-Йорка бегут из города как во времена Великой депрессии
Жители Нью-Йорка бегут из главного американского города как во времена Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Как подсчитали аналитики издания New York Post, каждый день в Нью-Йорке становится на 100 жителей меньше.
Объясняя неутешительные тенденции по снижению количества жителей Нью-Йорка, специалисты говорят сразу о нескольких факторах. Отрицательную роль сыграло повышение налогов, снижение зарплат, обусловленное внедрением передовых технологических решений, а также увеличение расходов на проживание.
Эти обстоятельства стали роковыми главным образом для представителей среднего класса, которых в Нью-Йорке насчитывается около 48%. Речь идет о тех, кто зарабатывает от 30 до 60 тысяч долларов в год.
Сторонники конспирологических версий уверяют, что все происходит не просто так, и вообще, все к лучшему. Ведь многие ученые то и дело предрекают Нью-Йорку печальную участь и полное затопление ввиду поднятия уровня Мирового океана, вызванного глобальным потеплением.
Объясняя неутешительные тенденции по снижению количества жителей Нью-Йорка, специалисты говорят сразу о нескольких факторах. Отрицательную роль сыграло повышение налогов, снижение зарплат, обусловленное внедрением передовых технологических решений, а также увеличение расходов на проживание.
Эти обстоятельства стали роковыми главным образом для представителей среднего класса, которых в Нью-Йорке насчитывается около 48%. Речь идет о тех, кто зарабатывает от 30 до 60 тысяч долларов в год.
Сторонники конспирологических версий уверяют, что все происходит не просто так, и вообще, все к лучшему. Ведь многие ученые то и дело предрекают Нью-Йорку печальную участь и полное затопление ввиду поднятия уровня Мирового океана, вызванного глобальным потеплением.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:48