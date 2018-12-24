Жители Нью-Йорка бегут из города как во времена Великой депрессии





Объясняя неутешительные тенденции по снижению количества жителей Нью-Йорка, специалисты говорят сразу о нескольких факторах. Отрицательную роль сыграло повышение налогов, снижение зарплат, обусловленное внедрением передовых технологических решений, а также увеличение расходов на проживание.Эти обстоятельства стали роковыми главным образом для представителей среднего класса, которых в Нью-Йорке насчитывается около 48%. Речь идет о тех, кто зарабатывает от 30 до 60 тысяч долларов в год.Сторонники конспирологических версий уверяют, что все происходит не просто так, и вообще, все к лучшему. Ведь многие ученые то и дело предрекают Нью-Йорку печальную участь и полное затопление ввиду поднятия уровня Мирового океана, вызванного глобальным потеплением.