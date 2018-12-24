Светлана Светикова подтвердила, что Агния Дитковските больше года назад родила второго ребёнка





Агния Дитковските и Светлана Светикова долгое время были лучшими подругами. В то время Агния была замужем за актёром Алексеем Чадовым, а Светлана строила отношения с его братом. Пары часто проводили вместе время и посещали различные мероприятия. Постепенно дружба «сошла на нет», как и брак Дитковските с Чадовым.Сейчас бывшие подруги общаются настолько редко, что Светикова сама только недавно узнала о материнстве Агнии. Об отце малыша она также не может рассказать ничего, так как доверительных отношений между женщинами уже нет. Тем не менее, она рассказала, 30-летняя актриса практически полностью посвящает своё время воспитанию сыновей и счастлива.О личной жизни Агнии Дитковските всегда было известно крайне немного, актриса избегает публичности и в интервью в основном говорит о карьере и творчестве. Однако отсутствие обручального кольца говорит о том, что семейное положение актрисы осталось неизменным, и замуж за отца второго ребёнка она так и не вышла.