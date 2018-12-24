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Светлана Светикова подтвердила, что Агния Дитковските больше года назад родила второго ребёнка

Разговоры о том, что российская актриса Агния Дитковските второй раз стала мамой ходят уже больше года. Недавно в одном из интервью некогда лучшая подруга актрисы Светлана Светикова подтвердила их, рассказав, Агния действительно ещё в апреле 2017 году родила сына, но тщательно скрывает его, как и имя отца малыша.

Светлана Светикова подтвердила, что Агния Дитковските больше года назад родила второго ребёнка

Агния Дитковските и Светлана Светикова долгое время были лучшими подругами. В то время Агния была замужем за актёром Алексеем Чадовым, а Светлана строила отношения с его братом. Пары часто проводили вместе время и посещали различные мероприятия. Постепенно дружба «сошла на нет», как и брак Дитковските с Чадовым.

Сейчас бывшие подруги общаются настолько редко, что Светикова сама только недавно узнала о материнстве Агнии. Об отце малыша она также не может рассказать ничего, так как доверительных отношений между женщинами уже нет. Тем не менее, она рассказала, 30-летняя актриса практически полностью посвящает своё время воспитанию сыновей и счастлива.

Светлана Светикова подтвердила, что Агния Дитковските больше года назад родила второго ребёнка

О личной жизни Агнии Дитковските всегда было известно крайне немного, актриса избегает публичности и в интервью в основном говорит о карьере и творчестве. Однако отсутствие обручального кольца говорит о том, что семейное положение актрисы осталось неизменным, и замуж за отца второго ребёнка она так и не вышла.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:35

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