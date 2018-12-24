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Падение метеорита в Хабаровском крае грозит местным жителям подтоплением

Падение метеорита в Хабаровском крае стало причиной подъема воды в реке Бурея, что угрожает местным жителям подтоплением. Впрочем, специалисты продолжают спорить, что это был за таинственный объект, который снес вершину километровой сопки и вызвал катаклизм. Любители всего непознанного уже заявили, что это был НЛО.

Падение метеорита в Хабаровском крае грозит местным жителям подтоплением

Большой общественный резонанс вызвало падение крупного объекта в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Ввиду безлюдности местности новость об этом стала известна СМИ только спустя несколько дней.

Сотрудники Бурейской ГЭС отмечали падение уровня воды в водохранилище, а дальнейшее обследование местности показало, что выше по течению Буреи, в 70 километрах от поселка Чекунда, с неба рухнул крупный объект, который снес вершину сопки и засыпал русло реки глубиной 40 метров.

Администрация Верхнебуреинского района заверила прессу, что в случае необходимости будет объявлен режим ЧС с целью оперативной ликвидации последствий подтопления и борьбы со стихией. А пока к месту происшествия выдвинулись экспедиции с оборудованием для детального анализа ситуации.

В Сети набирает популярность ролик с места падения метеорита.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:05

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