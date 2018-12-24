Падение метеорита в Хабаровском крае грозит местным жителям подтоплением
Падение метеорита в Хабаровском крае стало причиной подъема воды в реке Бурея, что угрожает местным жителям подтоплением. Впрочем, специалисты продолжают спорить, что это был за таинственный объект, который снес вершину километровой сопки и вызвал катаклизм. Любители всего непознанного уже заявили, что это был НЛО.
Большой общественный резонанс вызвало падение крупного объекта в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Ввиду безлюдности местности новость об этом стала известна СМИ только спустя несколько дней.
Сотрудники Бурейской ГЭС отмечали падение уровня воды в водохранилище, а дальнейшее обследование местности показало, что выше по течению Буреи, в 70 километрах от поселка Чекунда, с неба рухнул крупный объект, который снес вершину сопки и засыпал русло реки глубиной 40 метров.
Администрация Верхнебуреинского района заверила прессу, что в случае необходимости будет объявлен режим ЧС с целью оперативной ликвидации последствий подтопления и борьбы со стихией. А пока к месту происшествия выдвинулись экспедиции с оборудованием для детального анализа ситуации.
В Сети набирает популярность ролик с места падения метеорита.
Большой общественный резонанс вызвало падение крупного объекта в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Ввиду безлюдности местности новость об этом стала известна СМИ только спустя несколько дней.
Сотрудники Бурейской ГЭС отмечали падение уровня воды в водохранилище, а дальнейшее обследование местности показало, что выше по течению Буреи, в 70 километрах от поселка Чекунда, с неба рухнул крупный объект, который снес вершину сопки и засыпал русло реки глубиной 40 метров.
Администрация Верхнебуреинского района заверила прессу, что в случае необходимости будет объявлен режим ЧС с целью оперативной ликвидации последствий подтопления и борьбы со стихией. А пока к месту происшествия выдвинулись экспедиции с оборудованием для детального анализа ситуации.
В Сети набирает популярность ролик с места падения метеорита.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:05