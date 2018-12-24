Британские ученые предупредили об опасности вулканического туризма





Ученые отмечают, что недостаточно одного только выбора безопасного места для наблюдения за извержением, где до туриста не долетят брызги лавы. Отдыхающие часто забывают о камнях, которые вылетают из жерла вместе с пеплом, ядовитых газах и вулканических бомбах (сгустки лавы, выбрасываемые во время извержения).Так, географ Кембриджского университета Эми Донован опубликовала исследование, в котором она осветила судьбу двух туристов, погибших недалеко от вулкана в 2010 году. Путешественники отправились в Исландию, чтобы посмотреть на извержение вулкана, однако они забрели вглубь дикой местности и погибли от обморожения на леднике.