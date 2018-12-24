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Британские ученые предупредили об опасности вулканического туризма

Специалисты Королевского географического общества Великобритании попросили страны, где находятся действующие вулканы, обеспечить безопасность экстремальным туристам. Многие путешественники специально посещают такие государства, как Исландия, чтобы насладиться зрелищным извержением вулкана, однако они не осознают всю опасность данного процесса.

Британские ученые предупредили об опасности вулканического туризма

Ученые отмечают, что недостаточно одного только выбора безопасного места для наблюдения за извержением, где до туриста не долетят брызги лавы. Отдыхающие часто забывают о камнях, которые вылетают из жерла вместе с пеплом, ядовитых газах и вулканических бомбах (сгустки лавы, выбрасываемые во время извержения).

Так, географ Кембриджского университета Эми Донован опубликовала исследование, в котором она осветила судьбу двух туристов, погибших недалеко от вулкана в 2010 году. Путешественники отправились в Исландию, чтобы посмотреть на извержение вулкана, однако они забрели вглубь дикой местности и погибли от обморожения на леднике.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:20

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