Samsung готовит к выходу новые «умные» Galaxy Sport





Часы линейки Samsung Gear Sport в скором времени получат новое обновление с исправлением некоторых ошибок и недочетов. Исходя из этой информации, специалисты предполагают, что новая модель Pulse может стать их продолжением. Известно, что часы будут работать на платформе Tizen со встроенной памятью 4 Гб.Что касается остальных характеристик, то они пока не известны. Однако аналитики утверждают, что премьера новеньких smart watch может состояться уже в начале следующего года.