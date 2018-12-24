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Samsung готовит к выходу новые «умные» Galaxy Sport

Компания Samsung находится на пороге завершения разработки абсолютно новых «умных» часов. Новинка носит кодовое название Pulse и, возможно, она расширит линейку Samsung Gear Sport.

Samsung готовит к выходу новые «умные» Galaxy Sport

Часы линейки Samsung Gear Sport в скором времени получат новое обновление с исправлением некоторых ошибок и недочетов. Исходя из этой информации, специалисты предполагают, что новая модель Pulse может стать их продолжением. Известно, что часы будут работать на платформе Tizen со встроенной памятью 4 Гб.

Что касается остальных характеристик, то они пока не известны. Однако аналитики утверждают, что премьера новеньких smart watch может состояться уже в начале следующего года.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:52

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