Павел Погребняк с супругой Марией на Мальдивах сыграли четвёртую свадьбу





Павел и Мария Погребняк живут вместе уже много лет и воспитывают троих замечательных сыновей. Несмотря на долгую совместную жизнь, продолжают клясться друг другу в вечной любви и вновь играют свадьбы.Недавно вся семья футболиста улетела на экзотические Мальдивы, где и провели очередное, четвёртое торжество, с клятвами и белым платьем невесты. Мария Погребняк рассказывает, всё было очень красиво и романтично, дети были в восторге от трогательной церемонии счастливых родителей.Обвенчались Мария и Павел Погребняк ещё в далёком 2006 году и только четыре года назад наконец-то смогли торжественно и пафосно отметить день бракосочетания. Они пригласили большое количество друзей и родных, и погуляли «на широкую ногу» с участием звёздных групп и артистов.В этом году церемония прошла на берегу океана в узком семейном кругу. Семья сняла роскошную виллу на острове, делали различные процедуры и массажи, отдыхали и веселились почти неделю. Мария говорит, несмотря на прожитые годы, чувства к мужу совсем не остыли, они вместе прошли через многое и смогли сохранить свою любовь и искреннюю привязанность.