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Павел Погребняк с супругой Марией на Мальдивах сыграли четвёртую свадьбу

Российский футболист, нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк недавно на экзотических Мальдивах сыграл с супругой Марией четвёртую свадьбу. «Молодожёны» рассказывают – играть свадьбы их своеобразная семейная традиция, доказательство искренности чувств и просто возможность отдохнуть всей семье вместе.

Павел Погребняк с супругой Марией на Мальдивах сыграли четвёртую свадьбу

Павел и Мария Погребняк живут вместе уже много лет и воспитывают троих замечательных сыновей. Несмотря на долгую совместную жизнь, продолжают клясться друг другу в вечной любви и вновь играют свадьбы.

Недавно вся семья футболиста улетела на экзотические Мальдивы, где и провели очередное, четвёртое торжество, с клятвами и белым платьем невесты. Мария Погребняк рассказывает, всё было очень красиво и романтично, дети были в восторге от трогательной церемонии счастливых родителей.

Обвенчались Мария и Павел Погребняк ещё в далёком 2006 году и только четыре года назад наконец-то смогли торжественно и пафосно отметить день бракосочетания. Они пригласили большое количество друзей и родных, и погуляли «на широкую ногу» с участием звёздных групп и артистов.

Павел Погребняк с супругой Марией на Мальдивах сыграли четвёртую свадьбу

В этом году церемония прошла на берегу океана в узком семейном кругу. Семья сняла роскошную виллу на острове, делали различные процедуры и массажи, отдыхали и веселились почти неделю. Мария говорит, несмотря на прожитые годы, чувства к мужу совсем не остыли, они вместе прошли через многое и смогли сохранить свою любовь и искреннюю привязанность.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:45

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