"Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел" стал лидером проката в России и СНГ
Комедийная лента "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел" оказалась одной из самых долгожданных, и по итогам прошлой недели заняла первое место в российском прокате, а также странах СНГ. Кассовые сборы составили почти 351 млн рублей только за первые за 4 дня показа.
Премьера киноленты состоялась четыре дня назад, 20 декабря. Сюжет картины продолжает историю 4 сезона многосерийной комедии «Полицейский с Рублёвки», а в качестве режиссера выступил Илья Куликов. За 4 дня картина стала лидером кассовых сборов, и они составили 314,9 млн рублей.
На втором и третьем месте оказались «Аквамен» и «Гринч», собрав при этом около 197 млн и 162 млн рублей соответственно. Обе премьеры состоялись 13 декабря.
Премьера киноленты состоялась четыре дня назад, 20 декабря. Сюжет картины продолжает историю 4 сезона многосерийной комедии «Полицейский с Рублёвки», а в качестве режиссера выступил Илья Куликов. За 4 дня картина стала лидером кассовых сборов, и они составили 314,9 млн рублей.
На втором и третьем месте оказались «Аквамен» и «Гринч», собрав при этом около 197 млн и 162 млн рублей соответственно. Обе премьеры состоялись 13 декабря.
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:37