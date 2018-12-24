"Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел" стал лидером проката в России и СНГ





Премьера киноленты состоялась четыре дня назад, 20 декабря. Сюжет картины продолжает историю 4 сезона многосерийной комедии «Полицейский с Рублёвки», а в качестве режиссера выступил Илья Куликов. За 4 дня картина стала лидером кассовых сборов, и они составили 314,9 млн рублей.На втором и третьем месте оказались «Аквамен» и «Гринч», собрав при этом около 197 млн и 162 млн рублей соответственно. Обе премьеры состоялись 13 декабря.