АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Разница всего 10 лет: Рики Мартин и Дима Билан празднуют день рождения

В понедельник, 24 декабря, сразу два мировых кумира пуэрто-риканский певец Рики Мартин и российский музыкант Дима Билан отмечают свой день рождения. При этом зарубежная звезда старше российского артиста ровно на 10 лет: Мартину в этом году исполняется 47 лет, а Билану — 37 лет.

Разница всего 10 лет: Рики Мартин и Дима Билан празднуют день рождения


Впервые о Рики Мартине мир узнал после успеха его песни Livin’ la Vida Loca, прозвучавшей в 1999 году. Сингл разошелся 8-миллионным тиражом. Именно Рики Мартин популяризировал латиноамериканскую поп-музыку, следом за ним на эстраду ворвались Дженнифер Лопес, Шакира и Энрике Иглесиас. Последний сольный альбом певца «A Quien Quiere Escuchar» вышел в 2015 году.

Разница всего 10 лет: Рики Мартин и Дима Билан празднуют день рождения


В то же время Дмитрий Билан (настоящее имя Виктор Белан) получил известность, выступив в 2002 году на российско-латвийском фестивале «Новая Волна». В 2003 году выходит его первый альбом «Ночной хулиган», а в 2006 году он принимает участие в музыкальном конкурсе «Евровидение», где занимает второе место. И только 2008 год приносит ему первое место на «Евровидение», где он выступал вместе с фигуристом Евгением Плющенко и скрипачом Эдвином Мартоном.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Падение метеорита в Хабаровском крае грозит
Samsung готовит к выходу новые «умные» Galaxy
Павел Погребняк с супругой Марией на Мальдивах
"Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел"
В Сети появились подтверждения, что 63-летняя
Анастасия Волочкова пришла на приём к стоматологу
Разница всего 10 лет: Рики Мартин и Дима Билан
Эксперты: ЭМС-тренировки имеют ряд
Медики: Однообразная физическая работа может быть
Новый портативный аккумулятор Huawei поддерживает
Алексей Воробьёв показал "лунную походку" на
Ученые NASA изучат сейсмоактивность Венеры при
ВВС США закупят самые вооруженные истребители в
«Не чей-нибудь, а мой»: Ксения Бородина снова
Минивэн Lada Van может появиться уже в 2019 году
Lenovo A5s с SoC Helio A22 рассекретили в Сети
Сестра легендарной актрисы Элины Быстрицкой не
Актер Сергей Юрский госпитализирован в Москве
В Бельгии создали Lada Samara в кузове кабриолет
В ночном небе Китая заметили семиугольную планету
Названы десять самых опасных стран для туризма
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев посоветовал Ксении
В Smart ForTwo установили реактивный двигатель
Слова будущей свекрови помогли Диане Гурцкой
Вячеслав Добрынин после болезни сильно похудел и
Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда поддержала
Bloomberg опубликовал «Гид пессимиста»,
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова купили новый
Ксения Собчак посоветовала подписчикам «жить
В Челябинске после пожара семь человек обратились
Просмотреть все новости