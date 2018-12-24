Разница всего 10 лет: Рики Мартин и Дима Билан празднуют день рождения

Впервые о Рики Мартине мир узнал после успеха его песни Livin’ la Vida Loca, прозвучавшей в 1999 году. Сингл разошелся 8-миллионным тиражом. Именно Рики Мартин популяризировал латиноамериканскую поп-музыку, следом за ним на эстраду ворвались Дженнифер Лопес, Шакира и Энрике Иглесиас. Последний сольный альбом певца «A Quien Quiere Escuchar» вышел в 2015 году.В то же время Дмитрий Билан (настоящее имя Виктор Белан) получил известность, выступив в 2002 году на российско-латвийском фестивале «Новая Волна». В 2003 году выходит его первый альбом «Ночной хулиган», а в 2006 году он принимает участие в музыкальном конкурсе «Евровидение», где занимает второе место. И только 2008 год приносит ему первое место на «Евровидение», где он выступал вместе с фигуристом Евгением Плющенко и скрипачом Эдвином Мартоном.