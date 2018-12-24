В Сети появились подтверждения, что 63-летняя жена Гогена Солнцева Екатерина - не миллионерша, а актриса





На протяжении года всем жителям России приходится наблюдать за тем, как развиваются отношения 38-летнего шоумена и 63-летней «богатой» престарелой женщины, у которой якобы имеется собственный строительный бизнес.В свое время Гоген рассказывал о том, что поселился в роскошном особняке своей избранницы, и даже приглашал на виллу журналистов одного известного российского телеканала, чтобы те продемонстрировали всей стране, как шикарно живет звезда телепроекта «Дом-2».Только вот несколько часов назад стало известно, что шикарный дом, который Терешкович пыталась выдать за свой, на самом деле сдается посуточно. Да и как оказалось, сама Екатерина не бизнес-вумен, а актриса, которую приглашают на различные эпизодические съемки. А получает за одну смену 63-летняя пенсионерка всего пятьсот рублей.Вывели на чистую воду Гогена и Екатерину в известной телепередаче «Звезды сошлись», в которой продемонстрировали фрагмент из программы на федеральном телеканале, где обсуждалось судебное дело, в котором «возлюбленная» Солнцева сыграла бабулю-убийцу, чистосердечно признающую со слезами на глазах свою вину.К слову, эту ситуацию пока никак не прокомментировало звездное семейство Солнцева-Терешкович.