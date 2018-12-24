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Анастасия Волочкова пришла на приём к стоматологу в "блеске величия"

Недавно на странице некой Натальи Радуловой в социальной сети Facebook появилась фотография скандально известной балерины Анастасии Волочковой, пришедшей на приём к врачу-стоматологу в концертном одеянии. Пользователи и автор поста отмечают, танцовщица «в блеске величия» не только на сцене, но и на приёмах у врачей.

Анастасия Волочкова пришла на приём к стоматологу в "блеске величия"

Анастасия Волочкова постоянно эпатирует публику смелыми нарядами и «шпагатами» в немыслимых местах. Поклонники давно привыкли к подобным проявлениям «таланта» балерины, но приход к стоматологу в откровенном сценическом образе всё же снова смог удивить видевших многое фолловеров.

Некоторые отмечают, под концертное платье Волочкова «забыла» надеть нижнее бельё, но особо внимательные рассмотрели бюстгальтер на отражении в зеркале. Практически все были удивлены выбором наряда балерины для похода в клинику. Некоторые предположили, у неё просто не хватило времени переодеться после выступления, и Волочкова приехала «в образе», а некоторые думают, танцовщице захотелось продемонстрировать свои роскошные формы стоматологу.

Анастасия Волочкова пришла на приём к стоматологу в "блеске величия"

Большинство поклонников Анастасии Волочковой с пониманием и здоровой долей юмора отнеслись к откровенному наряду в стоматологическом кабинете и написали, красивая женщина всегда хочет выглядеть достойно, даже на приёме у врача.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:22

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