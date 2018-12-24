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Эксперты: ЭМС-тренировки имеют ряд противопоказаний

На сегодняшний день ЭМС-тренировки (электростимуляция мышц) набирают обороты популярности. Но эксперты предупреждают о противопоказаниях данной методики.

Эксперты: ЭМС-тренировки имеют ряд противопоказаний

Как утверждается в рекламе, ЭМС-тренировки способны сэкономить человеку время и силы, поскольку они не требуют таких нагрузок, как стандартная тренировка. Стоимость одного 20-минутного занятия составляет 2500 рублей, а чтобы увидеть эффект, нужно посетить не менее пяти таких тренировок. Сам процесс включает в себя стимуляцию мышц при помощи тока, для этого на человека надевают специальный костюм, смазанный специальным средством, которое будет проводить ток. В мире науки электромиостимуляция известна достаточно давно, особенно в космонавтике. Ведь довольно часто таким образом восстанавливали атрофированные мышцы космонавтов после пребывания в невесомости. Однако там использовалась сертифицированная медицинская аппаратура. А костюм ЭМС-тренировок все же имеет больше бытовое назначение.

Те, кто уже успел испытать на себе необычный фитнес, признаются, что к ощущениям после удара током необходимо привыкать, поскольку они довольно непривычны. Однако ученые предупреждают, что подобная стимуляция мускулатуры противопоказана беременным женщинам и имеющим проблемы с органами малого таза. Также не рекомендуется прибегать к такой методике людям с онкологическими, инфекционными заболеваниями, и тем, у кого наблюдаются проблемы в работе почек.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:12

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