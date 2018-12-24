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ВВС США закупят самые вооруженные истребители в мире

ВВС США потратит 1,2 миллиарда долларов на покупку 12 самых боевых в мире истребителей Boeing F-15X. Производством модифицированных военных самолетов F-15 занималась компания «Боинг», она усовершенствовала боевые единицы таким образом, что судно теперь способно нести на борту сразу 22 ракеты класса «воздух-воздух».

ВВС США закупят самые вооруженные истребители в мире


Учитывая, что истребитель Boeing F-15X относится к четвертому поколению военных самолетов, то он не станет флагманом американской авиации. Эксперты полагают, что самолеты F-15X придут на замену морально устаревшим F-15. При этом на закупке истребителей настаивали не Военно-воздушные силы США, а Пентагон, где на принятие решения большое влияние оказал заместитель министра обороны США Патрик Шанахан.

Отличительной особенностью истребителя Boeing F-15X стало то, что он может нести до 22 ракет класса «воздух-воздух». На такое не способны даже истребители пятого поколения. Помимо ракет судно несет 28 мини-бомб GBU-39. Кроме того, истребитель оборудован радаром APG-82 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). В распоряжении пилотов имеется шлем с дисплеем JHMCS второго поколения. Стоимость одного самолета F-15X составляет 65 млн долларов, тогда как самый дешевый истребитель пятого поколения F-35A обходится в 90 млн долларов.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:40

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