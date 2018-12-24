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Медики: Однообразная физическая работа может быть опасна

Медики считают, что выполнение однообразной физической работы может быть опасным. Самым распространенным последствием служат боли в спине и суставах.

Медики: Однообразная физическая работа может быть опасна

Когда движения становятся болезненными, то предполагается, что в сумках сухожилий стартовал воспалительный процесс. Периодический дискомфорт возникает от однообразной работы, когда нагрузку переносит один и тот же участок тела. При этом не стоит исключать такие заболевания, как ревматизм или инфекции.

Нередко боли возникают на фоне неправильного метаболизма и отложения чрезмерного количества солей. Следует сразу обратиться к врачу, если неприятные ощущения сопровождаются высокой температурой тела, хрустом в пальцах, покраснением на коже или же отеками.

Как считают травматологи, правильный диагноз пациенту может поставить только профильный специалист. После сбора первичного анамнеза больного, вероятно, направят на рентген, УЗИ или МРТ. Заниматься самолечением при сильных болях запрещено.

В качестве профилактики медики рекомендуют избегать однообразной работы, правильно питаться, заниматься спортом.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:00

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