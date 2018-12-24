Алексей Воробьёв показал "лунную походку" на коньках

«Лучше Плющенко!», «Это круто!», «Зажигательно», «Олимпиада ждёт. Алексей жжёт. Круто!!»,- восторженно пишут фанаты Воробьёва.

30-летний Алексей Воробьёв талантлив во всех своих начинаниях. Он выступает на сцене, снимается в кино, сам снимает фильмы, участвует в различных телевизионных проектах и добивается во всём отличных результатов. Недавно Алексей похвастался ещё одним своим талантом, ему удаётся достаточно реалистично показать «лунную походку» стоя на коньках.Новый пост Воробьёва за короткое время набрал более трёхсот тысяч просмотров и огромное количество комментариев от восхищённых поклонников. Практически все остались покорены новой способностью кумира и пишут, талантливый человек талантлив во всех начинаниях.