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Алексей Воробьёв показал "лунную походку" на коньках

Популярный российский певец и актёр Алексей Воробьёв на странице в Instagram показал подписчикам ещё один талант – «лунную походку» поп-идола Майкла Джексона, выполненную на коньках. Фолловеры остались под впечатлением от трюка в исполнении кумира и написали, Джексон бы гордился своим «последователем».

Алексей Воробьёв показал "лунную походку" на коньках

30-летний Алексей Воробьёв талантлив во всех своих начинаниях. Он выступает на сцене, снимается в кино, сам снимает фильмы, участвует в различных телевизионных проектах и добивается во всём отличных результатов. Недавно Алексей похвастался ещё одним своим талантом, ему удаётся достаточно реалистично показать «лунную походку» стоя на коньках.

Новый пост Воробьёва за короткое время набрал более трёхсот тысяч просмотров и огромное количество комментариев от восхищённых поклонников. Практически все остались покорены новой способностью кумира и пишут, талантливый человек талантлив во всех начинаниях.

Алексей Воробьёв показал "лунную походку" на коньках

«Лучше Плющенко!», «Это круто!», «Зажигательно», «Олимпиада ждёт. Алексей жжёт. Круто!!»,- восторженно пишут фанаты Воробьёва.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:48

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