Новый портативный аккумулятор Huawei поддерживает 40-ваттную зарядку
Компания Huawei начала работать над новым компактным аккумулятором, который способен поддерживать 40-ваттную зарядку. Он будет заряжать смартфоны Mate 20 Pro и Honor Magic на своей максимальной мощности.
Продукт должен получить название ChargerLAB. Емкость аккумулятора составит примерно 1000 мАч. Кроме 40-ваттной зарядки, девайс сможет поддерживать активный процесс при мощности 22,5 Вт, при условии, если это будут другие совместимые устройства.
На сегодняшний день у китайского производителя в продаже есть аккумулятор, способный заряжать различные приборы с максимальной мощностью 18 Вт.
Продукт должен получить название ChargerLAB. Емкость аккумулятора составит примерно 1000 мАч. Кроме 40-ваттной зарядки, девайс сможет поддерживать активный процесс при мощности 22,5 Вт, при условии, если это будут другие совместимые устройства.
На сегодняшний день у китайского производителя в продаже есть аккумулятор, способный заряжать различные приборы с максимальной мощностью 18 Вт.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:51