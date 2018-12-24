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Новый портативный аккумулятор Huawei поддерживает 40-ваттную зарядку

Компания Huawei начала работать над новым компактным аккумулятором, который способен поддерживать 40-ваттную зарядку. Он будет заряжать смартфоны Mate 20 Pro и Honor Magic на своей максимальной мощности.

Новый портативный аккумулятор Huawei поддерживает 40-ваттную зарядку

Продукт должен получить название ChargerLAB. Емкость аккумулятора составит примерно 1000 мАч. Кроме 40-ваттной зарядки, девайс сможет поддерживать активный процесс при мощности 22,5 Вт, при условии, если это будут другие совместимые устройства.

На сегодняшний день у китайского производителя в продаже есть аккумулятор, способный заряжать различные приборы с максимальной мощностью 18 Вт.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:51

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