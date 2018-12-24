Новый портативный аккумулятор Huawei поддерживает 40-ваттную зарядку





Продукт должен получить название ChargerLAB. Емкость аккумулятора составит примерно 1000 мАч. Кроме 40-ваттной зарядки, девайс сможет поддерживать активный процесс при мощности 22,5 Вт, при условии, если это будут другие совместимые устройства.На сегодняшний день у китайского производителя в продаже есть аккумулятор, способный заряжать различные приборы с максимальной мощностью 18 Вт.